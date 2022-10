Elise Mertens haalt finale in Monastir: "Mijn niveau stijgt”

“Ik ben blij met mijn eerste finaleplaats van het jaar, zelfs al is het pas in oktober”, begon Mertens haar uitleg na afloop. “Ik heb het gevoel dat mijn niveau stijgt. Ik heb weinig ballen gemist vandaag. Het is moeilijk wedstrijdritme te vinden als je verliest in de eerste of tweede ronde. Ik ben ook heel tevreden over de steun van mijn coach (Philippe Dehaes, red.).”