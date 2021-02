Elise Mertens gunt nummer 12 van de wereld slechts 3 spelletjes en staat in achtste finales op Australian Open

Tennis Goffin gaat voor de bijl tegen ‘nieuwe Nadal’: wie is hij en wie zijn de andere supertalen­ten in het tennis?

3 februari Met twee keer 6-3 is David Goffin uitgeschakeld op de ATP Great Ocean Road Open in Melbourne. Carlos Alcaraz, amper zeventien jaar, boekte hiermee zijn mooiste overwinning in zijn tot nu toe jonge carrière. Hij is een van de supertalenten die dit jaar zijn doorbraak wil forceren in de tenniswereld. Een voorstelling.