Elise Mertens goed van start met dubbelpartner Shieh op WTA Finals in dubbelspel

Tennis Van Uytvanck niet in Fed Cup-selectie door relatie­breuk met Greet Minnen?

Zoals verwacht geen Kim Clijsters in de selectie voor de eindfase van de Billy Jean King Cup, in Praag volgende week, maar ook Alison Van Uytvanck (WTA 61) – Belgiës nummer twee – meldde zich af bij kapitein Johan Van Herck. Haar ex-partner Greet Minnen (WTA 69) is wel van de partij. Het één heeft mogelijks wat met het ander te maken...

25 oktober