Elise Mertens geeft verstek voor Sint-Petersburg, Flipkens tegen Siniakova

Eerder deze week ging Mertens er in de halve finales van het WTA-toernooi van Dubai uit tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16), de latere toernooiwinnares. In de aanloop naar het toernooi had ze wel af te rekenen met een spierblessure, waardoor ze een tijdlang niet kon trainen. Mertens’ eerstvolgende belangrijke afspraak is nu het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Miami.

Kirsten Flipkens (WTA 92) staat zo als enige landgenote op de hoofdtabel in Sint-Petersburg. In de openingsronde neemt Flipper het op tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 68). In de onderlinge stand is het 1-0 in het voordeel van de Belgische nummer drie, eind vorige zomer was ze in New York tijdens het WTA-toernooi van Cincinnati met twee keer 6-3 te sterk voor de 24-jarige Tsjechische.