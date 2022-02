Elise Mertens geeft in Doha eindzege in dubbelspel uit handen

De 26-jarige Limburgse, de nummer drie van de wereld in het dubbelspel, veroverde in het verleden al vijftien dubbeltitels. Deze maand won ze al met Kudermetova het dubbelspel in Dubai. Met de Russin triomfeerde ze vorig jaar ook in Istanboel. Haar grootste dubbelsuccessen boekte ze aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka, met wie ze onder meer de Australian Open (2021) en de US Open (2019) won. Met de Taiwanese Hsieh Su-wei was ze in 2021 de beste op Wimbledon en op het prestigieuze toernooi in Indian Wells.