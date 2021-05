Elise Mertens gaat eruit in openingsronde in Rome

In de openingsronde op het Romeinse gravel ging de 25-jarige Limburgse, sinds maandag de nummer een van de wereld in het dubbelspel, in drie sets onderuit tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 28), een van haar dubbelpartners: 4-6, 6-2 en 6-3 na 2 uur en 19 minuten. Voor Mertens was het nog maar de eerste nederlaag ooit tegen Kudermetova, na vier eerdere zeges. In de volgende ronde staat ze tegenover de Française Caroline Garcia (WTA 56).