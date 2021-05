Elise Mertens gaat eruit in openingsronde in Rome: “Geen toernooi meer tot aan Roland Garros”

TennisElise Mertens (WTA 14) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome. Een teleurstelling nadat ze vorige week moest opgeven in Madrid.

In de openingsronde op het Romeinse gravel ging de 25-jarige Limburgse, sinds maandag de nummer een van de wereld in het dubbelspel, in drie sets onderuit tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 28), een van haar dubbelpartners: 4-6, 6-2 en 6-3 na 2 uur en 19 minuten. Voor Mertens was het nog maar de eerste nederlaag ooit tegen Kudermetova, na vier eerdere zeges. In de volgende ronde staat ze tegenover de Française Caroline Garcia (WTA 56).

Vorige week moest onze landgenote geblesseerd opgeven in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Madrid. Bij een 6-1 en 4-0 stand in het voordeel van de Wit-Russische Aryna Sabalenka gaf ze er toen de brui aan. De Limburgse klaagde na afloop van last aan de linkerdij. Een dag eerder had ze nog voor een stunt gezorgd met een zege tegen gravelspecialiste Simona Halep.

“Ik zal geen toernooi meer spelen voor Roland Garros”, zei ze na haar verlies. “Ik heb echt het gevoel dat mijn lichaam moet rusten. Ik heb dit jaar al een paar kleine blessures gehad en het belangrijkste is dat ik met veel energie in Parijs kan aankomen. Met de ervaring die ik heb opgedaan, weet ik nu waartoe ik in staat ben (op gravel, red.) en wat ik kan of moet verbeteren. En dan leer je ook nog veel van een verlies.”

