Elise Mertens en Veronika Kudermetova veroveren dubbeltitel op WTA Finals

Mertens telt zestien dubbeltitels op het WTA-circuit. Voor onze landgenote was het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind in de finale. Met Zhang Shuai schopte Mertens het tot in de eindstrijd in Birmingham (WTA 250), waarvoor het duo echter forfait diende te geven. Verder verloor ze met de Chinese de finale op Wimbledon, waar Krejcikova en Siniakova te sterk waren. De Tsjechen wonnen dit jaar nog twee andere grandslamtoernooien: de Australian Open en de US Open. In 2018 waren Krejcikova en Siniakova runner-up op de WTA Finals.