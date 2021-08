Elise Mertens en partner Sabalenka stranden in kwartfinales in dubbelspel op WTA-toernooi Montreal

Tennis Nadal blijft maar sukkelen met voetblessu­re: Spanjaard komt niet in actie op het masters­toer­nooi van Toronto

11 augustus Rafael Nadal (ATP 4) komt wegens een aanhoudende voetblessure niet in actie op het masterstoernooi van Toronto. Dat heeft de 35-jarige Spanjaard, die in Canada vrij was in de eerste ronde, op sociale media gemeld.