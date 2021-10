Elise Mertens en Hsieh Su-Wei hakken tegenstand in de pan en staan in prestigieuze dubbelfinale Indian Wells

Tennis Kim Clijsters ook in Indian Wells meteen onderuit in eerste ronde: “Waarom zou ik opgeven?”

8 oktober Vijfde nederlaag in de vijfde wedstrijd van haar comeback. Het wil maar niet lukken voor Kim Clijsters. Ook niet tegen Katerina Siniakova (WTA 53) in Indian Wells. 6-1, 2-6, 6-2 voor de Tsjechische dubbelspecialiste. En weer die ups-and-downs. Clijsters had momenten van ouderwetse dominantie maar sloeg evenzeer groteske fouten op belangrijke punten in de derde set. Matchritme is het codewoord.