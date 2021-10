Elise Mertens en dubbelpartner Hsieh Su-Wei schrijven het prestigieuze toernooi van Indian Wells op hun naam: “Echt een goed duo”

Elise Mertens en Hsieh Su-Wei verloren slechts één set op weg naar de finale van het dubbelspel in Indian Wells en begonnen dus met vertrouwen aan het duel tegen het Russisch-Kazakse duo. Mertens en Hsieh gingen al in het eerste spelletje door de opslag van Kudermetova en Rybakina, maar er was toch een tiebreak nodig om over setwinst te beslissen. Daarin trokken Mertens en haar Taiwanese partner het laken naar zich toe.

Voor Mertens en Hsieh is het al de tweede grote dubbelzege van het seizoen, want ook op Wimbledon schoot het duo de hoofdvogel af. Daarnaast won Mertens in januari al het dubbelspel op de Australian Open aan de zijde van Aryna Sabalenka, met wie ze in 2019 ook zegevierde in het dubbelspel op de US Open.

“Echt een goed duo”

“De eerste set was heel spannend, maar we hebben ons het meest solide getoond in de tiebreak”, reageerde Mertens achteraf. “In de tweede set speelden we beter. We zijn heel blij met de eindzege en onze kwalificatie voor de WTA Finals. We brengen samen veel tijd door om elkaar goed te leren kennen”, legde Mertens het succes uit. “Op het terrein voelen we elkaar goed aan. We coachen elkaar ook goed. Tijdens de pauzes nemen we de tijd om even te spreken. We focussen altijd op de zaken die we goed doen. We vormen echt een goed duo samen.”