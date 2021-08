Elise Mertens en Alison Van Uytvanck sneuvelen allebei in eerste ronde van WTA-toernooi Montreal

Olympische Spelen Medaille­kans­heb­ber Elise Mertens er het hart van in na snelle exit in Tokio: “Ik wou méér doen voor Team Belgium”

25 juli Elise Mertens zal de Spelen in Tokio verlaten zonder roem. Na het dubbel volgde ook in het enkelspel een ontgoochelende vroege exit: haar medaillekans is snel vervlogen, té snel. En Mertens zat daar mee in: “Op de Spelen in Parijs wil ik beter doen.” Toch was er ook goed nieuws, want Alison Van Uytvanck slaagde er wel in zich te plaatsen voor de volgende ronde.