Elise Mertens blikt vooruit op Roland Garros: “Sabalenka wordt de te volgen speelster”

Vorig jaar ging de Limburgse er in de derde ronde uit tegen thuisspeelster Caroline Garcia en dat scenario wil ze dit jaar vermijden. Aan toernooiwinst of de finale halen durft ze niet denken, maar ze heeft wel al een idee wie de finale zou kunnen halen.

“Sabalenka wordt voor mij de te volgen speelster”, stak Mertens van wal. “Ze verkeert in bloedvorm. Wanneer ze zich in haar sas voelt en erin slaagt om haar agressieve spel op te leggen, is er weinig in te brengen tegen haar. Bovendien won ze nog nooit een Grand Slam, wat haar motivatie des te groter maakt. Ze stak wel de toernooiwinst al op zak in Madrid.”