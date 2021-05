Elise Mertens blijft nummer vijftien van de wereld, Goffin blijft hangen op dertien

TennisElise Mertens behoudt op de maandag bekendgemaakte nieuwe wereldranglijst in het vrouwentennis de vijftiende plaats. In het dubbel is ze nog steeds de nummer twee.

De 25-jarige Limburgse kwam afgelopen week niet in actie. Met het oog op Roland Garros besloot ze na een drukke periode een rustperiode in te lassen. Heel wat andere toppers deden hetzelfde, waardoor er in het WTA-klassement amper veranderingen zijn. Zo blijft de hele top twintig ongewijzigd, met de Australische Ashleigh Barty op nummer 1 voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. Die laatste kondigde vorige week overigens haar forfait aan voor Roland Garros door een kuitblessure.

In de subtop van het klassement doet de Amerikaanse tiener Cori Gauff de beste zaak. Zij won in Parma haar tweede WTA-titel en stijgt vijf plaatsen naar nummer 25. De Spaanse Paula Badosa opende in Belgrado haar erelijst en wipt in het WTA-klassement van 44 naar 34.

Alison Van Uytvanck (67e) en Kirsten Flipkens (92e), de twee andere Belgen in de top honderd, behouden hun positie. Flipkens is er in Parijs overigens niet bij door aanhoudende enkelproblemen. Greet Minnen (125e, -1), Ysaline Bonaventure (126e, +1) en Marie Benoit (232e, -2) trachten zich deze week te plaatsen via de kwalificaties.

David Goffin behoudt dertiende plaats op wereldranglijst

Er vallen weinig verschuivingen te noteren op de nieuwe ATP-ranking. In de top tien verandert er niets en ook David Goffin houdt zijn dertiende plaats vast. Goffin kreeg afgelopen week met zijn vroege exit in Lyon opnieuw een opdoffer te verwerken maar die vertaalt zich niet in verlies op de wereldranglijst. De Luikenaar stoomt zich nu klaar voor Roland Garros, waarvan de kwalificaties vandaag/maandag beginnen.

De Spanjaard Rafael Nadal gaat in Parijs op zoek naar een veertiende titel op het Franse gravel. Hij doet dat als nummer drie van de wereld, in het zog van de Serviër Novak Djokovic en de Rus Daniil Medvedev. De Oostenrijker Dominic Thiem behoudt de vierde plaats voor de Griek Stefanos Tsitsipas. Die won zondag in Lyon zijn zevende ATP-titel.

De Noor Casper Ruud was de primus in Genève. Hij gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 16. Kimmer Coppejans (174e) en Ruben Bemelmans (200e) blijven op ruime afstand van Goffin de tweede en derde Belg op de ranking. Allebei nemen ze deel aan de kwalificaties van Roland Garros.

