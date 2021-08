Elise Mertens behoudt zeventiende stek op WTA-ranking

Mertens is intussen vanuit Japan afgereisd naar de Verenigde Staten, waar ze deze week topreekshoofd is op het toernooi in San José (Californië). In het dubbelspel behoudt ze haar leidersplaats. Alison Van Uytvanck moest twee plaatsen inleveren op de ranking en is nu 61ste. Kirsten Flipkens volgt op de 105de plaats, Greet Minnen is 111de, met een kleine voorsprong op Maryna Zanevska (115de) en Ysaline Bonaventure (127ste).