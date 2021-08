Elise Mertens behoudt 16e plaats op WTA-ranking, David Goffin blijft 30e op ATP-ranglijst

Tennis Elise Mertens behoudt eerste plek in dubbelran­king

9 augustus Elise Mertens heeft op de nieuwe WTA-ranking één plaatsje winst geboekt. De Belgische nummer één is na haar halvefinaleplaats in San Jose en ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi zestiende. De 25-jarige Mertens behield ook haar eerste plaats in het dubbelspel, voor haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh, die twee plaatsen steeg.