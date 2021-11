Eindstrijd WTA Finals bij de vrouwen wordt duel tussen Kontaveit en Muguruza

In de finale neemt de 25-jarige Kontaveit het op tegen de 28-jarige Spaanse Garbine Muguruza. Muguruza nam eerder op de avond in een volledig Spaans duel in twee sets (6-3 en 6-3) de maat van Paula Badosa (WTA 10). Kontaveit pakte eerder op de WTA Finals de groepswinst in poule ‘Teotihuacan’. Ze verloor in het laatste groepsduel wel in twee sets (6-4 en 6-4) van Muguruza. De Estse is de laatste maanden erg goed op dreef op het WTA-circuit. Ze won sinds september vier toernooien (Cleveland, Ostrava, Moskou en Cluj).