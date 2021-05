Eerste stap op weg naar laatste kunststukje? Federer begint aan voorbereiding richting Wimbledon: “Het lijkt dat het niveau weer gestegen is”

TennisVanavond rond 18 uur houdt Zwitserland, en bij uitbreiding de hele tenniswereld, de adem in. Zet de 39-jarige Roger Federer (ATP 8) in Genève tegen de amper vier jaar jongere Pablo Andujar (ATP 75) zijn eerste stap op weg naar een laatste kunststukje op Wimbledon?

Het grappige aan deze tweede ronde op de Gonet Geneva Open is dat ondanks hun gezamenlijke achttien jaar op de tour en 1878 gespeelde matchen, Roger Federer en de Spaanse veteraan Pablo Andujar nooit eerder tegen mekaar uitkwamen. Voor de iconische Zwitser is dit natuurlijk vooral een voorbereiding op het grasseizoen en de rest van de zomer nadat hij bijna twee jaar niet meer op gravel speelde (halve finale Roland Garros 2019) en zijn comeback na twee knieoperaties en een revalidatiepauze van dertien maanden vooralsnog beperkt bleef tot twee wedstrijden in Doha begin maart.

“Ik ben toch iets meer gefocust op het gravel dan op mijn tegenstander», geeft Federer toe. “Vanaf het moment dat ik opnieuw fit ga zijn en wat matchen in de benen zal hebben, gaat mijn vertrouwen ook stijgen. Nu kom ik net uit mijn conditiefase, mijn voorbereiding. Genève en Roland Garros, dat is om weer op gang te komen. Voor mij voelt dat aan als geprivilegieerde trainingen. Ook al zijn de resultaten niet belangrijk, toch heb ik goesting om veel tennis te spelen, om heel die revalidatie achter mij te kunnen laten.”

Al die moeite getroostte Federer zich om nog een laatste gooi te doen naar succes op het allerhoogste niveau. Wimbledon – waar hij in 2019 nog twee matchpunten had in een zinderende finale tegen Novak Djokovic – is zijn grootste troefkaart, maar met ook de Olympische Spelen in Tokio en de US Open op het programma zijn er mogelijkheden genoeg voor de twintigvoudige grandslamkampioen om zijn uitpuilend palmares nog wat meer glans te geven.

Nu of nooit

Want daar gaat iedereen toch vanuit: het is nu of nooit. Op 8 augustus wordt Federer 40 jaar, hij won zijn laatste grandslamtitel in 2018 (Australian Open) en de concurrentie heeft niet stilgezeten. “Ik heb het niet van dichtbij gevolgd, maar telkens ik mijn televisie aanzette om te kijken was ik zwaar onder de indruk”, stelt Federer, die zijn pensioen alleen van zijn gezin of lichaam gaat laten afhangen. “Het lijkt dat het niveau weer gestegen is. Het wordt alleszins een extra uitdaging om dat niveau opnieuw te bereiken. Maar ik wist dat het niet simpel ging zijn, of ik nu drie maanden of anderhalf jaar out was.”

De voormalige nummer een kan wel teren op een ervaring uit het verleden. In 2016 was Federer zes maanden out nadat hij zijn knie geforceerd had bij het in het bad steken van zijn tweeling en onder het mes moest. Bij zijn comeback toen (in 2017) won hij de Australian Open en Wimbledon. “Maar nu kom ik van veel verder terug”, weet Federer. “Er zijn veel meer vraagtekens dan eind 2016, toen ik al in een heel goede vorm stak.”

Vanavond volgt alvast een eerste antwoordje.

