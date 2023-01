Eerst lacht Nick Kyrgios nog met controverse rond e-scooter, erna deelt hij bloedprop in knie die hem Australian Open kost

Volledig scherm Een droevige Kyrgios moet verstek geven voor de grandslam in eigen land: “Ik ben er kapot van.” © AFP

De verontwaardiging, vooral op de sociale media, was groot toen er een beeld verscheen van Kyrgios die zich per scooter samen met zijn vriendin Costeen Hatzi door de straten van Melbourne begaf. De groene helm was nochtans bevestigd aan de Uber Lime e-scooter, maar die liet Kyrgios voor wat hij was. Ook Hatzi moest er niet van weten en klemde zich aan haar vriend vast. Volgens de wet in de staat Victoria waartoe Melbourne behoort, is een helm op een e-scooter verplicht. Op het niet dragen ervan staat een boete van 227 dollar (209 euro). De politie onderzoekt het ‘incident’. Zo’n e-scooter heeft een maximumsnelheid van 20 km/u.

Volledig scherm Nick Kyrgios met zijn liefje Costeen Hatzi per e-scooter op Elizabeth street in Melbourne. De helm hoeft niet. © ANP / EPA

Kyrgios kreeg er online en ook van toernooidirecteur Craig Tiley en tv-commentator Todd Woodbridge stevig van langs, al waren de meningen enigszins verdeeld. Zo tweette de Australische basketbalspeler Andrew Bogut: “Wat een betuttelende staat (doelend op Victoria, nvdr). Beboet hem omdat hij zijn EIGEN veiligheid in gevaar brengt”, waarop vier clown-emoji’s volgden. Het antwoord van Kyrgios: “Nah, dat zou nu echt wel teveel zijn”, vervolgt door vijf schaterlachende emoji’s.

Volledig scherm © twitter nickkyrgios

Maar niet veel later was het lachen Kyrgios vergaan, toen hij op een ingelaste persconferentie waarbij ook zijn fysiotherapeut aanwezig was, zijn afzegging bekendmaakte. “Ik ben er kapot van, want dit is een van de belangrijkste toernooien van het jaar voor mij”, zei hij. Op zijn Instagram Stories publiceerde Kyrgios een volgens Australische media ‘gruwelijke’ foto van een bloedprop. “Dit hebben ze vier dagen geleden uit mijn knie gehaald.”

Volledig scherm De Instapost van Nick Kyrgios. © Instagram nickkyrgios

Kyrgios gold als een van de outsiders voor de titel in Melbourne. Vorig jaar bleef hij op de Australian Open in de tweede ronde steken. Hij won toen samen met zijn landgenoot en goede vriend Thanasi Kokkinakis verrassend het dubbelspel. Het nummer 21 van de wereld, vorig jaar finalist op Wimbledon, was dit seizoen nog niet in actie gekomen. Hij zou het in Melbourne in de eerste ronde opnemen tegen de Rus Roman Safioellin. Zijn doel is om in Indian Wells in maart er opnieuw te staan.

