“Een toverdrankje, meer kan ik niet zeggen”: inhalerende Novak Djokovic wakkert mysterie rond goedje in drinkbus enkel aan

Al enkele dagen hangt er mysterie rond Novak Djokovic - alweer. Dinsdag zorgde hij in de kwartfinale van Wimbledon tegen Jannik Sinner voor een spectaculaire comeback. Maar nog meer dan die terugkeer is een specifiek beeld gespreksonderwerp nummer één. Want bij een pauze lijkt de Serviër niet van z’n drinkbus te drinken, maar wel iets te inhaleren. De aandachtige kijker wilde het meteen weten: welke substantie is dat?

Hoe kom je iets beter te weten dan het aan de man zelf te vragen? Wel: daar wringt net het schoentje. Na zijn winst in de halve finale tegen Goffin-boeman Cameron Norrie waagde een journaliste van BBC haar kans. Maar Laura Scott kwam van een kale reis terug. “Toverdrank. Dat is het enige wat ik daar over kan zeggen.” Aandringen had geen zin. “Je zal het wel snel ontdekken, maar momenteel kan ik er niet over praten”, zei de Serviër nog.

‘The Telegraph’ ging zelf op onderzoek. Volgens de Engelse krant gaat het om ongemengde energiesupplementen - ofwel isotoonpoeder. Meestal wordt het goedje gemengd met water, omdat de ‘smaak van metaal’ dan minder hardnekkig is. Maar meer en meer sporters - dus niet alleen Djokovic - nemen het de laatste tijd puur in. Het poeder is makkelijk verteerbaar en vult de koolhydraten - de belangrijkste bron van energie - in sneltempo aan. “Meestal nemen sporters het poeder in voor ze aan hun inspanning beginnen. Omdat het een buzz geeft”, vertelt een expert aan ‘The Telegraph’. “In feite heb je er geen baat bij om dit halverwege een wedstrijd te doen. Ik kan me wel voorstellen dat het gevoel in de keel bij het innemen ervan niet aangenaam is.”

Twee jaar geleden deed Djokovic hetzelfde op de Australian Open. Toen hij er destijds naar gevraagd werd, had Djoko een gelijkaardige uitleg klaar. “Dit is een toverdrankje dat mijn fysio in het labo heeft klaargemaakt.”

