“Een gevangenis met wifi”: (gefrustreerde) tennissers gaan creatief om met isolatie, Azarenka roept op tot kalmte

Australian OpenOmdat ze op een chartervlucht met positieve coronagevallen zaten, mogen 72 tennissers gedurende twee weken hun hotelkamer in Melbourne niet verlaten. Maar ook zij moeten zich uiteraard klaarstomen voor de Australian Open, die - vooralsnog - op 8 februari begint. En dus zit er niets anders op dan inventief aan de slag te gaan binnen vier muren. Een eerlijke concurrentiestrijd is het niet, maar ondertussen maant voormalig nummer één en tweevoudig winnares Victoria Azarenka aan tot kalmte. “Soms moeten we een situatie accepteren en ons aanpassen.”

Pure chaos in Melbourne. Kimmer Coppejans en 71 tennissers, onder wie Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Roberto Bautista Agut en Denis Shapovalov, zitten vast in hun hotelkamer. Ze deelden een chartervlucht met één of meerdere passagiers die later positief testten op corona. Het verdict was onverbiddelijk: 14 dagen quarantaine. Inmiddels zijn de pechvogels aanbeland aan dag 4 en hebben ze zo stilaan onder de knie op welke manier zich bezig te houden en in conditie te blijven tussen die vier verduivelde muren. Ballen meppen op een kast, kussen of raam, heen en weer lopen om aan 5 kilometer te geraken of een hometrainer in elkaar vijzen, om vervolgens zo aan wat cardio te kunnen doen: creativiteit zegeviert.

Wie níet op een vlucht met besmettingen zat, hoeft ook niet in quarantaine. Die ‘vrije’ tennissers mogen vijf uur per dag hun kamer uit om te trainen en te eten op Melbourne Park, en zich voor te bereiden op het grandslamtoernooi. En zo wordt al snel het woord ‘competitievervalsing’ in de mond genomen. Kirsten Flipkens, die niet op een besmet vliegtuig zat, neemt het op voor haar collega’s. “Veertien dagen in een hotelkamer opgesloten zitten zonder training is gekkenwerk. Het is niet eerlijk dat die spelers na twee weken op hun kamer te zitten meteen aan topsport moeten doen.” Om nog maar te zwijgen van de toppers die 700 kilometer verder in Adelaide profiteren van een nóg grotere bewegingsvrijheid, een doorn in het oog. “En wij zitten hier in een gevangenis met wifi”, uitte Roberto Bautista Agut (ATP 13) al z’n ongenoegen. “De quarantainemaatregelen in Melbourne zijn een complete ramp.”

Eén toilet

De vriendin van Bernard Tomic, Vanessa Sierra, maakte het nog het bontst in haar quarantaine-klaagzang. “Er is echt totaal geen frisse lucht en we hebben geen balkon in onze kamer. Ik speel al elf uur Pokemon, en gisteren zelfs twaalf uur. En als we eten bestellen, wordt het pas een uur later geleverd. Koud. Het is behoorlijk frustrerend. Ik heb heel mijn leven nog nooit mijn eigen haar gewassen... Echt vies. We hebben ook maar één toilet. Dit stelt je relatie echt op de proef.”

Al is nog maar de vraag of de start van de Australian Open op 8 februari kan plaatsvinden. Vandaag testten opnieuw twee tennissers positief op Covid-19. Hun identiteit is niet bekend maar de gezondheidsdiensten van de staat Victoria bevestigden dat het om twee mannen van ongeveer 30 jaar gaat. Meer en meer dringt zich de vraag op om het eerste grandslamtoernooi van het jaar (met minstens) één week op te schuiven. Dan hebben ook diegenen die nu nog tien dagen opgesloten zitten de tijd om zich in betere omstandigheden voor te bereiden.

Veel ongenoegen en vraagtekens, dus. Victoria Azarenka (WTA 13), voormalig nummer één en tweevoudig winnares in Australië, zit eveneens twee weken in quarantaine maar vraagt in een open brief begrip. “Het was een erg moeilijke tijd voor velen en niemand had de situatie waarin we ons nu bevinden, verwacht. Ik begrijp alle frustraties en het gevoel dat het een oneerlijke strijd is. Maar dit is een wereldwijde pandemie en niemand heeft een draaiboek om dit toernooi zonder problemen en op volle capaciteit af te werken. Soms moeten we de situatie gewoon accepteren en ons aanpassen. Daarom wil ik al mijn collega’s vragen om samen te werken en begrip te tonen. Ook voor de gemeenschap van Melbourne. De topprioriteit moet zijn om de gezondheid en veiligheid van iedereen te waarborgen.”

Een statement dat positief werd onthaald, ook door het merendeel van haar collega-tennissers. En dus blijven de ‘opgesloten tennissers’ zich bezighouden op hotel. “Vandaag speelde ik tennis zonder een tennisbal en zonder een tennisveld”, postte Heather Watson (WTA 58) op Twitter. Lange dagen worden het hoe dan ook...

