Een buitenbeentje met buitengewone handen: wie is Ashleigh Barty (25), die aan Justine Henin deed denken?

Australian Open Ash Barty doet Austra­liërs uit de bol gaan: thuisspeel­ster klopt Danielle Collins in finale Australian Open

De hoop van een natie vervuld. Ash Barty, de eerste Australische vrouw in de finale in Melbourne Park sinds 1980, brengt een land in feeststemming. Met 6-3, 7-6 (7/2) trekt zij aan het langste eind tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30). De partij leek op een driesetter af te stevenen, maar Barty vocht in de tweede set bij een 1-5 achterstand nog helemaal terug. Een last gaat van de schouders van het 25-jarige nummer één van de wereld: haar eerste Australian Open, na eerder Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021). Zonder setverlies bovendien. Na 44 jaar is het bij de vrouwen opnieuw ‘Down Under’ boven in de Rod Laver Arena.

30 januari