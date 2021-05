Droomduo herenigd: ex-coach Rodriguez nieuwe sportief directeur van tennisacademie Henin

TennisZe slaan de handen weer in elkaar. Carlos Rodriguez (57) wordt sportief directeur van de tennisacademie van Justine Henin. De Argentijn was twaalf jaar lang de coach van Henin, met immens succes. “Ik ken zijn capaciteiten en zijn liefde voor het veldwerk.”

Na dertien jaar krijgt het succes een vervolg. Carlos Rodriguez is de nieuwe sportief directeur van de Justine Henin Academy. Het droomduo herenigd, want Rodriguez is de voormalige trainer van Henin. En of die samenwerking een succes was. “Ik ben zeer tevreden weer deel uit te maken van de ploeg van Justine Henin en trots haar te kunnen vertegenwoordigen. Ik ga al mijn ervaring in dienst stellen van de spelers op de academie.”

“Onze tennisvisie in opleiding van kinderen is ambitieus maar ook eenvoudig en menselijk”, verklaart Henin de hereniging. “Tussen de trainer en leerling moet een goed geëngageerde band gevormd worden. Carlos gaat ook veel op het veld staan en met alle opleidingsgroepen werken. Ik ken zijn capaciteiten en zijn liefde voor het veldwerk. Daar gaan de spelers en andere trainers van profiteren.”

Rodriguez werd in 1996 coach van Henin. Wat volgde was een bestorming van de tenniswereld. Henin stond in totaal 117 weken op nummer één en won zeven grandslamtitels: 1x Australian Open (2004), 4x Roland Garros (2003, 2005, 2006 en 2007) en 2x US Open (2003 en 2007). In 2004 veroverde Henin olympisch goud.

Volledig scherm Henin met coach Rodriguez, tien jaar geleden. © BELGA

Nummer 90

Na het tennispensioen van Henin in 2008 bleven de twee nog even samenwerken. Rodriguez hielp bij de uitbouw van tennisacademies waarin Henin had geïnvesteerd - onder meer in Limelette en de States. Dat was echter van korte duur wegens een verschil in visie. Het respect langs weerszijden bleef evenwel zeer groot.

Nadien nam Rodriguez onder meer tennissters Li Na en Bianca Andreescu onder zijn hoede. Hij leidde de laatste jaren ook een tennisacademie in China. Nu kan hij met zijn tonnen ervaring van goudwaarde zijn voor de Justine Henin Academy. Huidig toptalent daar is de Deense Clara Tauson (18), het nummer 90 van de wereld.

Volledig scherm © BELGA