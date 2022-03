Drama dreigt ook voor Medvedev: draaien wittebroodsweken als nummer 1 uit op frustrerende periode thuiszitten?

Tennis Elise Mertens geeft in Doha eindzege in dubbelspel uit handen

Elise Mertens heeft aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Qatarese Doha (hard/2.331.698 dollar) niet kunnen winnen. Mertens en Kudermetova, die het derde reekshoofd vormden, verloren in de finale tegen de Amerikaanse tandem Cori Gauff/Jessica Pegula in 3-6, 7-5 en 10/5 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 41 minuten.

25 februari