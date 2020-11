Dominic Thiem onderuit in langst durende eindstrijd ooit van ATP Finals: Daniil Medvedev triomfeert

Straffe prestatie van de Rus, die pas de derde speler uit de geschiedenis is die de topdrie klopt: Novak Djokovic, Rafael Nadal en Dominic Thiem). Hij is ook de tweede Rus die de Masters wint na Nikolay Davydenko. De zege is des te verrasend omdat Medvedev anderhalve set lang geen verhaal had tegen Thiem. Waarna hij van tactiek wisselde en aanvallender ging spelen. Niets meer te verliezen. Dat wierp vruchten af: aan het net was de 24-jarige Rus geregeld succesvol en de twijfel kroop in het hoofd van Thiem. Zijn passing kende geen succes. Thiem was vorig jaar ook al verliezend finalist op de ATP Finals. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) stak toen de eindzege op zak. Voor Medvedev is het de grootste zege uit zijn carrière.