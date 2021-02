Djokovic wint 9de Australian Open na driesetter tegen Medvedev, Serviër sluipt met 18de grandslamzege dichter bij Federer en Nadal

Australian OpenNovak Djokovic heeft in Melbourne zijn negende eindoverwinning in de Australian Open op zak gestoken. De Servische nummer één van de wereld haalde het met gemak in drie sets van de Rus Daniil Medvedev: 7-5, 6-2 en 6-2. De voorbije tien jaar verloor Djokovic maar drie wedstrijden in Australië, in de finales blijft hij ongeslagen in Melbourne.

Recordhouder is hij al, maar een negende stond nóg mooier op het palmares. Mocht Novak Djokovic deze Australian Open winnen, dan kon hij een stapje dichter bij het recordaantal grandslamzeges van Roger Federer en Rafael Nadal komen. Djokovics twee rivalen blijven voorlopig steken op 20, Djokovic kon mits winst tegen Daniil Medvedev op 18 komen.

Maar eerst dus afrekenen met de Rus. Medvedev kende de voorbije jaren een sterke opmars in het circuit. De 26-jarige tennisser zou na de Australian Open sowieso het nummer drie op de ATP-ranglijst worden. Nog belangrijk om weten: Medvedev doet het vooral op hardcourt goed. Zo stond hij eind 2019 ook al in de finale van de US Open. Bovendien had de Rus in deze Australian Open enkel in de tweede ronde twee sets verloren.

Terwijl Medvedev aan zijn tweede finale toe was, begon Djokovic in zijn 27ste als een speer aan de debatten. De Serviër liep met aggressief tennis op een drafje 3-0 uit, maar daarna herpakte Medvedev zich. De Rus bewees niet helemaal onder de indruk van de omstandigheden te zijn en tekende prompt voor een re-break. Plots stond het weer 3-3 en ging het met gelijke tred naar de ontknoping van de eerste set.

Beide heren toonden zich secuur op de eigen opslag tot Medvedev bij een 6-5-stand een tie-break uit de brand kon slepen. De Rus liet het daarbij even afweten en stond Djokovic drie setpunten toe. De eerste twee werkte Medvedev met verve weg, bij de derde zorgde een bal in het net voor het verdict. Set één voor Djokovic na 42 minuten tennis.

Medvedev gaf Djokovic aan het begin van de tweede set lik op stuk door meteen het opslagspel van de Serviër af te snoepen. De vreugde was daarna wel van korte duur: Medvedev serveerde goed, maar in de slagenwissels die daarop volgden liet hij al te vaak foutjes noteren. Djokovic kon op die manier een tweede keer door de opslag gaan van de Rus: de beslissende kloof in de tweede set was zo eigenlijk al gemaakt.

Djokovic bleef onverstoorbaar. De titelverdediger stoomde door naar 5-2 in de Rod Laver Arena. Medvedev bleef zich weren, maar bleef na een nieuwe unforced error gefrustreerd achter. De Rus mepte zijn racket aan gort, maar dat zorgde voor weinig verbetering. Djokovic ging nog een keer door de opslag van zijn concurrent en haalde zo de tweede set met 6-2 binnen.

De verhoudingen werden in het derde bedrijf doorgetrokken. Medvedev verloor zich zelf in frustratie om zijn eigen fouten, terwijl Djokovic foutloos bleef en zorgvuldig zijn momenten bleef uitkiezen. In een oogwenk stond het 3-0. Medvedev liet bij momenten wél zien dat hij niet ten onrechte in de finale stond, zo wist hij na enkele knappe punten nog eens te breaken bij Djokovic.

Het waren niet veel meer dan stuiptrekkingen. De ranke Rus kon met zijn 1,98m geen echte vuist meer maken en zag ook de derde set al naar Djokovic gaan. Op de eerste set na was Medvedev geen échte partij voor de Serviër, die hoe verder het toernooi vorderde een steeds hoger niveau haalde. De vuist ging bij 6-2 nog een laatste keer de lucht in. Nummer 9 in Melbourne was een feit.

