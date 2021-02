Djokovic schakelt revelatie Karatsev uit en is eerste finalist op Australian Open

De 33-jarige Djokovic won de Australian Open al in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020. Hij kan zondag zijn achttiende grandslam winnen. Daarmee zou hij op twee stuks komen van recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal. De Serviër neemt het in de finale op tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) of de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Die treffen elkaar vrijdagochtend.

Voor Aslan Karatsev is het sprookje voorbij. De 27-jarige Rus plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel en speelde in Melbourne zijn allereerste grandslamtoernooi. Het was in het Open tijdperk (dat in 1968 begon begon met de intrede van het proftennis) nog nooit gebeurd dat een debutant meteen de laatste vier haalt op een grandslam. Hij schakelde op weg naar de halve finale onder meer reekshoofden Diego Schwartzmann, Felix Auger-Aliassime en (in de kwartfinale) Grigor Dimitrov uit.