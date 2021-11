Djokovic over vermiste tennisster: "Het is gewoon schokkend dat dit kan gebeuren”

Tennis Elise Mertens en dubbelpart­ner Hsieh Su-Wei schrijven het prestigieu­ze toernooi van Indian Wells op hun naam: “Echt een goed duo”

Elise Mertens (25) mag een veertiende titel in het dubbelspel op haar palmares bijschrijven. Aan de zijde van de Tainwanese Hsieh Su-Wei (35) won onze landgenote het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Het duo haalde het in de finale in twee sets van Veronika Kudermetova en Elena Rybakina.

17 oktober