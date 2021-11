Djokovic moet bij rentree set prijsgeven maar verslaat Fucsovics

Tennis Kirsten Flipkens klopt Poolse en plaatst zich voor de hoofdtabel in Indian Wells

Kirsten Flipkens (WTA 135) heeft zich dinsdag geplaatst voor de hoofdtabel van het prestigieuze WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. De 35-jarige Kempense versloeg in haar tweede (en laatste) kwalificatieronde de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 163) in 3 sets (2-6, 6-2, 6-3).

6 oktober