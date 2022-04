Djokovic mag na Roland Garros ook deelnemen aan Wimbledon, Federer en Nadal maken wederoptredens bekend

De organisatoren van Wimbledon bevestigden dat ongevaccineerde tennissers, zoals Novak Djokovic, welkom zijn. Een niet meer dan logische beslissing, aangezien alle coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk reeds sinds eind februari op de schop zijn. Djokovic zal zo zijn titel kunnen verdedigen op het Londense grandslamtoernooi. Eerder dit jaar mocht hij niet deelnemen aan de Australian Open.

Federer maakt zijn opwachting in Basel

Roger Federer zal in de week van 24 tot 30 oktober zijn titel verdedigen op het ATP-toernooi van Bazel. De 40-jarige Zwitser won het hardcourttoernooi in zijn geboortestad in 2019 een tiende keer, de voorbije twee jaar ging het wegens de pandemie niet door. Sinds Federer in juli uitgeschakeld werd in de kwartfinales van Wimbledon, hield een knieblessure hem aan de kant. De voorbije twee jaar werd hij al drie keer geopereerd aan dat gewricht. Eerder bevestigde Federer ook al zijn deelname aan de Laver Cup, die eind september gespeeld wordt.

Nadal maakt volgende week comeback in Madrid

Door een stressfactuur aan zijn ribben, opgelopen tijdens het toernooi van Indian Wells, stond Rafael Nadal een maand aan de kant. Volgende week zal de Spaanse tennistopper zijn terugkeer maken op de Masters 1.000 in Madrid, zo deelde hij mee via Twitter. Een goed getimede comeback, want over drie weken staat Roland Garros op het programma.

Nadal hervatte pas vorige week zijn training, maar wil desondanks spelen in de Spaanse hoofdstad. “Ondanks dat mijn voorbereiding erg kort was en het waarschijnlijk zeer moeilijk zal worden, wil ik absoluut spelen in Madrid, want de kansen om thuis te spelen zijn erg zeldzaam. Ik ga sowieso mijn uiterste best doen. Tot in Madrid”, klonk het. De gravelkoning, nummer vier van de wereld, won het toernooi van Madrid al vijf keer (in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017).

