Djokovic krijgt steun van collega-tennissers: “Dit is een schande”

Sport Onderzoek wijst uit: België levert 1,2% van mannelijke topvoetbal­lers, kans om top te halen 40 keer groter dan vrouw

Wat is de kans om als man of vrouw de voetbal- of tennistop te halen? Het databureau Magmatic Research onderzocht dat wereldwijd per land: voor België is het genderverschil veel kleiner in tennis dan voetbal, waar een vrouw veertig keer minder kans heeft op de top. “Dankzij media-aandacht voor de Red Flames en een rolmodel als Tessa Wullaert gaat het wel de goede richting uit”, zegt Dominique Monami als pleitbezorgster voor gendergelijkheid in sport.

1 december