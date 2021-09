Djokovic in vier sets voorbij Nishikori naar vierde ronde op US Open

Djokovic verloor de eerste set, maar stelde nadien orde op zaken. In de vierde ronde kijkt het topreekshoofd de Rus Aslan Karatsev (ATP 25) of Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 99) in de ogen.

De 34-jarige Djokovic kan na zijn eindzeges op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op de US Open de laatste hand leggen aan een grand slam, het winnen van alle grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De 20-voudige grandslamwinnaar kan de eerste man sinds Rod Laver in 1969 worden die in dat huzarenstukje zou slagen. Djokovic zou de derde man met een grand slam achter zijn naam worden, na Laver (die ook nog in 1962 een grand slam lukte) en Don Budge (in 1938). Op Wimbledon veroverde Djokovic dit jaar zijn twintigste grandslamtitel, hij kwam zo op gelijke hoogte met Rafael Nadal en Roger Federer. Dit duo moet de Serviër alvast niet vrezen want zij zijn er niet bij in New York vanwege blessures.