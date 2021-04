Djokovic geeft forfait voor Madrid

Tennis David Goffin heeft geen scheur in adductoren en geeft uit voorzorg verstek voor Madrid

27 april David Goffin (30) geeft verstek voor het ATP Masters 1000 toernooi in Madrid (2-9 mei). Uit voorzorg, want er werd geen scheur in de adductoren vastgesteld. De Luikenaar wil er volledig staan in Rome (9-16 mei).