Djokovic blijft vastzitten in een kamertje op de luchthaven, Servische president moeit zich met de zaak: “Novak houdt zich sterk”

Australian OpenDe ophef rond Novak Djokovic blijft voortduren. De Servische nummer één van de wereld kwam vandaag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn visum. Djokovic mag het land voorlopig niet in en zit nu al uren vast in een douanekamertje op de luchthaven. Ondertussen bemoeide ook de Servische president zich met de zaak.

VIDEO: Komst van Djokovic door medische vrijstelling kan op veel weerstand rekenen in Australië

Djokovic arriveerde rond 13u30 lokale tijd op de Tullamarine Airport in Melbourne. Toen hij zich met een verkeerd ingevuld visum aanmeldde , nam de grenspolitie meteen contact op met de autoriteiten van de staat Victoria. Daarbij werd gevraagd naar een schriftelijke toestemming om Djokovic het land in te laten - die zou de tennisser normaal krijgen op basis een “medische uitzondering”. De autoriteiten weigerden mee te gaan in die uitzondering.

Tot er schot in de zaak komt, zit Djokovic dus vast in een kamertje op de luchthaven van Tullamarine Airport met twee agenten voor de deur, zonder gsm. Volgens lokale media vulde iemand uit de Serviër z’n entourage niet het juiste visum in. Het blijft voorlopig afwachten of hij het land in mag. Djokovic zit ondertussen al een hele nacht vast in de luchthaven, de Serviër kan in Melbourne zijn 10de Australian Open winnen.

Ondertussen heeft met Aleksandar Vucic ook al de Servische president een statement de wereld ingestuurd. Vucic probeert daarbij wat internationale druk te zetten: “Ik heb Novak verteld dat heel Servië achter hem staat en dat we er alles aan doen om deze impasse rond de beste tenisspeler in de wereld te doorbreken. Ik had hem aan de telefoon en hij houdt zich sterk, zoals altijd.”

Volledig scherm Djokovic is de laatste winnaar van de Australian Open. © AFP

Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil al maanden niet communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kon afreizen naar Australië.

Jaala Pulford, de Minister van Sport van de staat Victoria, had daarop op Twitter aangegeven dat Djokovic niet op hulp in Australië moest rekenen. “De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen. We zijn altijd duidelijk geweest over twee zaken: de goedkeuring van een visa is een zaak van de federale regering en medische vrijstellingen zijn een zaak van artsen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News