Diego Schwartzman heeft laatste ticket voor ATP Finals beet

9 oktober Mount Nadal. Diego Schwartzman (28) moet deze namiddag in de halve finale op Roland Garros de grootste berg over die er bestaat in het graveltennis. En dat voor de kleinste speler (1m70) uit de top vijftig. Maar de Argentijn is een vechtjas. “Ik heb veel grotere problemen gekend dan louter tien centimeter kleiner te zijn dan de anderen.”