Derde set moet beslissing brengen tussen Goffin en Evans

Tennis Osaka relatief gemakke­lijk naar derde ronde in Miami

26 maart De Japanse Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd sinds haar toernooiwinst op de Australian Open afgewerkt. In de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Miami haalde ze het in twee sets van de Kroatische Ajla Tomljanovic (WTA 77): 7-6 (7/3) en 6-4, na dertien aces.