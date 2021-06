Derde ronde opnieuw eindstation voor Elise Mertens op Roland Garros: Griekse Sakkari in drie sets te sterk

Tennis Carlos Rodriguez na tien jaar weer verenigd met Justine Henin in tennisaca­de­mie: “Wat Justine en ik gaan doen is uniek”

19 mei Justine Henin (38) had groot nieuws: “En néé, ik maak geen comeback in het circuit.” Wel gaat ­Carlos Rodriguez (57) haar tennisacademie in ­Limelette als sportief ­directeur helpen leiden. Het kampioenenduo als speelster-coach is na tien jaar weer herenigd: “Ik heb Justine altijd als een geschenk uit de hemel gezien.”