De rijkgevulde carrière van Serena Williams in tien beelden: van het prille begin over haar catsuit tot de scheldpartij richting een umpire

Tennis“Het aftellen is begonnen.” De woorden van Serena Williams (40) in Vogue laten weinig aan de verbeelding over - het einde van haar glorieuze tenniscarrière is nabij. Williams draait al meer dan twintig jaar mee aan de top en zorgde in die periode voor vele memorabele momenten. Een overzicht in 10 foto’s.

1. De start in Compton

Richard Williams leerde zijn dochters tennissen in Compton maar zo vrolijk als op de foto ging het er niet altijd aan toe. Niet alleen opereerden er gangs in de buurt maar de pater familias was ook veeleisend en Serena had naar eigen zeggen weinig balgevoel. “Maar ik leerde uit de fouten die Venus maakte.”

Volledig scherm Vader Richard (centraal) met Venus (links) en Serena (rechts) Williams. © Getty Images

2. Vierde ronde U.S.Open 1999 tegen Kim Clijsters

Een zeventienjarige Williams tegen een zestienjarige Clijsters was de voorbode voor een bestorming van de top door deze twee topatletes. De Limburgse stak bij 5-3 in de derde set haar hand uit naar de zege maar Williams won vier games op rij. En een week later ook haar eerste grandslamtitel.

Volledig scherm © rv

3. Halve finale Roland Garros 2003 tegen Justine Henin

Een statement van gravelkoningin Henin die de gedoodverfde topfavoriete na 34 opeenvolgende grandslamzeges een halt toeriep. Op een cruciaal moment in de derde set en na een akkefietje keerden de Parijse fans zich ostentatief tegen Williams. “Moeilijk publiek”, zei die achteraf. “Story of my life.”

Volledig scherm © Photo News

4. Titel Australian Open 2007 tegen Sharapova

2006 was een zwaar seizoen voor Williams die in haar biografie zou aangeven dat ze dat jaar te maken kreeg met een depressie. Ze startte in januari in Melbourne als nummer 81 van de wereld en met overduidelijk overgewicht. Desalniettemin knalde ze iedereen naar huis, Maria Sharapova in de finale incluis.

Volledig scherm © EPA

5. Wereldrecord in 2010 in het Koning Boudewijnstadion met Kim Clijsters

Op 7 juli 2010 vestigden Williams en Clijsters op een met 35.681 toeschouwers gevulde Heizel het toenmalige record voor de drukst bijgewoonde tenniswedstrijd. Een match die er bijna nooit kwam omdat Williams de avond ervoor bij het verlaten van een restaurant in München in glas trapte en genaaid moest worden.

6. Goud op de spelen van Londen 2012

“Eén van mijn favoriete herinneringen”, volgens Williams die in Sydney 2000, Peking 2008 en in Londen ook goud won in het dubbelspel met zus Venus. Op Wimbledon, waar het olympisch tornooi plaatsvond, liet Williams in de finale geen spaander (6-1, 6-0) heel van Maria Sharapova.

Volledig scherm © AP

7. Titel op de Australian Open 2017 tegen Venus Williams

De finaleplaats van Venus was verrassend, die van Serena niet. Haar 23ste grandslamtriomf was misschien haar mooiste omdat ze niet alleen de 22 grandslamtitels van Steffi Graf voorbijstak maar net voor het tornooi ook te weten kwam dat ze zwanger was. “Unfair”, grapte haar zus later. “Het was twee tegen een.”

Volledig scherm © Getty Images

8. Eerste ronde Roland Garros 2018

Haar zege op Pliskova werd amper besproken, haar catsuit wel. Williams had al geregeld voor spraakmakende kostuumpjes gekozen maar dit speciaal na haar zwangerschap gemaakt pak was er te veel aan volgens de Franse voorzitter en werd verboden. Een beslissing die onder druk van de WTA werd teruggedraaid.

Volledig scherm © AFP

9. Finale U.S.Open 2018 tegen Naomi Osaka

Een minder kantje van de supervrouw. Nadat ze een waarschuwing kreeg voor coaching werd scheidsrechter Carlos Ramos de hele wedstrijd geviseerd door Williams die hem een dief en een leugenaar noemde. Het hele stadion werd opgehitst en zorgde voor een wrang nasmaakje bij de eerste grandslamzege van Osaka.

Volledig scherm © EPA

10. Echtgenoot Alexis en dochter Olympia worden prioriteiten

In september 2017 werd Williams mama na een precaire bevalling en in november dat jaar echtgenote van internetondernemer Alexis Ohanian. Vooral haar dochtertje Olympia steelt de show en wordt uitvoerig belicht op al haar sociale mediakanalen. Williams wil graag gezinsuitbreiding, vandaar ook dit afscheid.

Volledig scherm © AP