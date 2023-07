De opvolging lijkt verzekerd, Roger Federer over zijn twee (!) tweelingen en hun tennismicrobe: “Naar papa’s advies wordt niet altijd geluisterd”

Roger Federer verheugde begin vorige week Wimbledon, en het 15.000-koppig publiek op Centre Court, met een bezoekje. De 41-jarige Zwitser kreeg een plaatsje in de Royal Box naast de Prinses van Wales, Kate Middleton. Hij nam ook de tijd om bij CNN even uit te leggen waar zijn dagdagelijks bestaan uit bestaat nadat hij in september van vorig jaar op de Rod Laver Cup in Londen een punt zette achter een waanzinnige carrière.

De afgelopen negen maanden lag de focus vanzelfsprekend meer op zijn twee tweelingen. Myla en Charlene zijn bijna veertien, Leo en Lenny net negen. Recentelijk nam hij, in het kader van zijn stichting (Roger Federer Foundation) zijn familie – echtgenote Mirka en mama Lynette waren ook van de partij – nog mee op een trip naar Lesotho. “Die trip draaide vooral rond de kinderen”, zei Federer, die met zijn goed doel al 2,5 miljoen jongeren in zes landen in zuidelijk Afrika bereikt heeft - mama Federer is Zuid-Afrikaanse. “Ze hadden een geweldige tijd. Konden spelletjes meedoen op de scholen die we bezochten. Heel plezierig. Hopelijk plaatste ik een kiempje in mijn kinderen opdat ze later ook wat voor het goede doel willen doen.”

Volledig scherm De kroost van Federer op een beeld uit 2017. De meisjes heten Myla en Charlene, de jongens Leo en Lenny. © Photo News

Wat Federer waarschijnlijk onbewust overbracht was zijn liefde voor tennis. “De jongens zijn er wat feller in dan de meisjes”, glimlachte hij. “Ik ben blij dat mijn dochters er van bij de start niet te fanatiek zijn ingevlogen want ik wou eigenlijk niet dat mijn eerste kinderen tennisspelers gingen worden. Bovendien waren we toen nog aan het reizen en was het moeilijk om de trainingen in te plannen. Maar ze zijn nu bijna veertien en spelen toch drie à vier keer per week. De jongens, dat zag ik direct, die waren meteen zeer ‘sport minded’. Waarschijnlijk ook omdat ons leven nu wat meer gesetteld is.”

En met zo’n pa als trainer kan er toch weinig misgaan? “Ik ben hun vader, niet hun coach”, lachte de 20-voudige grandslamwinnaar. “Je weet hoe dat gaat met papa’s advies, daar wordt niet altijd naar geluisterd. Ook al heb je dan Wimbledon gewonnen.” Maar de tijd gaat snel, ook voor één van de beste spelers aller tijden die twee jaar geleden nog meedeed op Wimbledon - en op één been, want zijn knie was toen al kapot, nog de kwartfinale haalde. “Ik werd op een dag achtervolgd door een kerel in Venetië die absoluut met mij op de foto wilde”, vertelde Federer. “Hij vroeg me wel eerst: ‘ben jij wie ik denk dat je bent?’ Ik antwoordde: ‘Ik weet niet wie jij denkt dat ik ben’. Waarop hij zei: ‘Ben jij Nadal?’ Ik zei: ‘Nee’ en wandelde gewoon verder. En ik zag dat die man ontgoocheld was dat ik niet Nadal was.”

KIJK. Federer stal begin deze maand de show op Coldplay-concert

Federer mist zijn eigen tennisleven alleszins niet. “Omdat ik weet dat mijn lichaam het niet meer aankan”, aldus de man die dit jaar, zonder te spelen, nog negende eindigde in de lijst van best verdienende atleten ter wereld. “Plannen maken, zelfs een eind in de toekomst, voor persoonlijke en familiemomenten is nu het liefste dat ik doe. Eigenlijk verliep die transitie naar een gewoon leven, met corona en mijn knieproblemen waardoor ik minder en minder tenniste, supervlot.” Dat hij er maar van geniet, want binnenkort verschijnt hij misschien weer op het circuit, in het kielzog van zijn zonen.

Volledig scherm Federer tijdens zijn huldiging op Wimbledon. © Photo News