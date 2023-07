“De finale is verkocht!”: aftelklok voor tijdrekkende Djokovic, die boete krijgt voor frustraties, blijft voor z’n service stilstaan op 12 seconden

KIJK. Alcaraz onttroont Djokovic op Wimbledon

Dat het niet klikte tussen Djokovic en de fans op Wimbledon dit jaar, is een understatement. De zevenvoudige kampioen op de All England Club moest in de finale al snel lijdzaam toezien hoe de fans de kant kozen van Alcaraz, zeker toen die de eerste set kansloos verloor (1-6). Maar toen de Spaanse alleskunner in set twee geleidelijk beter in de match kwam, gebruikte de ervaren Djokovic steeds meer straattrucs om Alcaraz uit z’n ritme te houden.

Volledig scherm © REUTERS

Zo liet hij de bal opvallend veel en lang opbotsen vooraleer z'n kanonservice boven te halen. Tot ergernis van het publiek, dat zich steeds meer kantte tegen de Serviër en zich geregeld liet verleiden tot het zingen van ‘Carlos, Carlos’. 25 seconden hebben de spelers vooraleer ze verplicht zijn op te slaan. Maar toen de regiekamer van de Britse openbare omroep BBC besloot in te zoomen op die aftelklok, bleef die plots stilstaan op 12 seconden. Meteen voer voor de nodige online complottheorieën, als zou de organisatie er alles aan doen om Djokovic zijn 24ste ‘recordslam’ te gunnen. Met die 24ste, had hij mederecordhoudster Margaret Court achter zich gelaten. “Deze finale is een verkochte boel", luidde een van de vele online reacties.

Volledig scherm © AP

Onder andere commentator Andrew Castle begreep er niets van. “Wat is het nut van zo'n klok als die niet eens blijkt te werken?”, opperde hij. Niet veel later besloot umpire Fergus Murphy toch in te grijpen. Net in de tiebreak van die tweede set, bij een 5-4-voorsprong voor Alcaraz, smeerde hij Djokovic een ‘time violation’ aan. In principe kan een speler bij een tweede ‘time violation’ zijn opslag verliezen. Aanvankelijk bleef Djokovic er stoïcijns kalm onder. Hij won dat punt ook, weliswaar om de tiebreak te verliezen. Maar halfweg set drie ging hij wel in de clinch met Murphy, toen hij vond dat de man de klok te snel indrukte. Normaal gaat die meteen in na het punt, maar na een lange rally of na rumoer uit het publiek kan de umpire beslissen om de spelers iets meer tijd te gunnen.

Volledig scherm Djokovic in de clinch met umpire Fergus Murphy. © ANP / EPA

Net dat laatste was steeds minder naar de zin van Djokovic. Toen hij in set vier voor een knappe break zorgde, reageerde hij met een treiterend kushandje richting de tribunes. In zijn hoofd stond hij niet alleen tegenover een ijzersterke Alcaraz, maar had hij alles en iedereen tegen zich. De fans, de umpire, de wind ook. Omstandigheden waar de Serviër in het verleden geregeld extra kracht uit putte, maar zelfs daar was Alcaraz tegen opgewassen. En toen ‘Nole’ zijn service verloor in set vijf, smashte hij z’n racket uit frustratie kapot op de netpaal. Niet veel later kroonde Alcaraz zich tot de nieuwe graskoning. Pas in zijn vierde grastoernooi, al meteen Wimbledon op de naam geschreven. Op twee grandslams staat hij al, op z’n twintigste. Op naar de 23 van Djokovic?

Djokovic krijgt boete van ruim 7.000 euro Novak Djokovic moet voor het kapotslaan van zijn racket een boete van ruim 7.000 euro betalen. Djokovic was zo boos over een verloren opslagbeurt in de beslissende vijfde set dat hij zijn racket kapot sloeg op het net. Scheidsrechter Fergus Murphy besloot hem een officiële waarschuwing te geven en liet vervolgens verder spelen. Djokovic heeft in zijn loopbaan meer dan 150 miljoen euro aan prijzengeld gewonnen. Ook heeft hij veel lucratieve deals met sponsors afgesloten.

Volledig scherm © AP