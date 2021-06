De cijfers liegen niet: alleskunner Djokovic is op recordjacht en gaat vol voor unieke ‘calendar slam’

Beste allrounder

Is het op Wimbledon al zo ver? Tennist Novak Djokovic zich volgende maand op het heilige gras cijfermatig naast Roger Federer en Rafael Nadal, met zijn 20ste grand slam? Houd er maar serieus rekening mee. Vorig jaar ging het feest in Londen niet door, maar de twee laatste edities voor die coronapauze won de Serviër. Angstaanjagend allround, ook als rijpe dertiger nog. Het type ondergrond is niet bepalend voor zijn succes. Zwakke grand slam-toernooien? Hij kent ze niet. De altijd zwaar op gravel leunende Nadal won al sinds 2009 niet meer in Melbourne en sinds 2010 niet meer op het Britse gras. Grasspecialist Federer staat al sinds 2008 droog in New York en sinds 2009 op het Parijse gravel. Boeiende cijfers, omdat Djokovic er juist als dertiger in slaagt zijn tennisoeuvre nog rap uit te bouwen. Federer won ‘slechts’ één keer Roland Garros, twaalf jaar terug. Nadal ‘maar’ één keer de Australian Open, ook in 2009. De erelijst van Djokovic helt niet naar hardcourt, gras of gravel, het fundament wordt nog steeds breder. Net als zijn rivalen had hij ook nog zo’n eentje achter zijn naam staan in Parijs, maar sinds zondag is dat een tweetje.