David Goffin zakt naar 30e plaats op de ATP-ranking

Tennis Elise Mertens en partner Sabalenka stranden in kwartfina­les in dubbelspel op WTA-toer­nooi Montreal

13 augustus Ook in het dubbelspel zit het WTA-toernooi van Montreal erop voor Elise Mertens. De Limburgse en haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka werden in twee sets uitgeschakeld in de kwartfinales. In het enkelspel was Mertens ook al uitgeschakeld.