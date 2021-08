David Goffin zakt drastisch naar 30ste plaats op ATP-ranking

In 2019 haalde Goffin nog de finale in Cincinnati, vorig jaar werden de ATP-rankings bevroren in volle coronacrisis en dus ziet de Luikenaar volgende maandag 590 punten verdwijnen van zijn rekening op de wereldranking. Zo blijven er nog maar 1.923 punten over voor Goffin en zal hij minstens terugvallen tot plaats 30. Op de ranglijst van 2021 is onze landgenoot pas 47e, ondanks een ATP-titel in Montpellier in februari en een kwartfinale in Monte-Carlo in april.