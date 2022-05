David Goffin wint voor het eerst in anderhalf jaar nog eens match op een grandslam en treft nu Tiafoe

Roland GarrosOef. Hij kan het nog. Nadat hij mentaal in een diepe put zat, komt Goffin (ATP 48) weer boven water. Met nu ook een vervolg op Roland Garros. In vier sets voorbij de 20-jarige Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77). 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4. Voor het eerst in anderhalf jaar, sinds de vierde ronde op de US Open in september 2020 nota bene, wint ‘Le Goff' nog eens een wedstrijd op een grandslamtoernooi.

“Ik zat met een mentaal probleem”, vertelde de Belgische nummer één in aanloop naar Roland Garros. “Ik voelde me niet 100 procent.” Een match winnen, laat staan op een grandslam, lukt nog nauwelijks. Niet geholpen door alle perikelen en restricties rond corona. Aan tennis viel nog maar weinig plezier te beleven.

Maar de voorbije maanden tankte de Luikenaar vertrouwen. Dankzij de Davis Cup, waar hij in maart tegen Finland opnieuw een goeie indruk naliet. In Marrakech en vooral Madrid, toen hij Nadal in de achtste finale bijna op de knieën kreeg, ging het in stijgende lijn. Bevestigen doet hij nu aan de Porte d’Auteuil, nadat hij in Rome nog te kampen kreeg met een pijnlijke rug.

Volledig scherm © BELGA

Een euvel waar hij deze namiddag geen last van had. Alleen de tweede set moest hij prijsgeven, ondanks dat hij ook daarin als eerste een break realiseerde. Onlangs had Goffin ook in Monte Carlo van Lehecka nog gewonnen. 6-4, 6-3: een zege die hem vandaag duidelijk sterkte. Onze landgenoot dwong de breakkansen af en greep die ook: zowel in set drie als vier lukte dat twee keer - telkens eentje meer dan Lehecka. Na 2 uur en 48 minuten mocht Goffin zich opmaken voor de tweede ronde.

Volledig scherm © BELGA

In die tweede ronde treft Goffin de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27), die de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 52) in drie sets en bijna drie uur tennis wipte: 7-5, 7-5 en 7-6 (7/5). Tiafoe vormt in de Franse hoofdstad het 24ste reekshoofd. Goffin trof de 24-jarige Amerikaan al vier keer eerder, telkens op hardcourt, en was driemaal de beste. Het laatste duel dateert wel al van 2019, toen Tiafoe won in Miami.

Volledig scherm Goffin kon rekenen op aardig wat vocale steun van naar Parijs afgereisde Belgische fans. © BELGA

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen. Zizou Bergs (ATP 200) sneuvelde in de kwalificaties.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA