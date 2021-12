David Goffin verliest bij wederoptreden van nummer 821 van de wereld: “Gaan hier conclusies uit trekken”

Tennis Organisa­tie Australian Open bevestigt: alle deelnemers moeten gevacci­neerd zijn

Alle tennisspelers en -speelsters die in januari aan de Australian Open in Melbourne deelnemen moeten gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft toernooihoofd Craig Tiley zaterdag bevestigd, waardoor de druk op negenvoudig kampioen in Melbourne Novak Djokovic, die weigert te zeggen of hij al dan niet is ingeënt, nog verder toeneemt.

20 november