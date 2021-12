David Goffin verliest bij wederoptreden in competitie van nummer 821 van de wereld

Tennis Djokovic dan toch gevacci­neerd? Nummer 1 van de wereld in Servische selectie voor ATP Cup in Sydney

Novak Djokovic (34) is opgenomen in de selectie van de Servische ploeg voor de ATP Cup in Sydney begin januari. Dat bevestigde de organisatie van het landentoernooi. Dat betekent dat Djokovic mogelijk gevaccineerd is en zo toch kan deelnemen aan de Australian Open.

