David Goffin stoot door naar halve finales in Montpellier

Australian Open Djokovic schakelt revelatie Karatsev uit en is eerste finalist op Australian Open

18 februari Titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) mag zondag een gooi doen naar een negende eindzege op de Australian Open. De Serviër won vanmiddag in de halve finale in drie sets van de Russische toernooiverrassing Aslan Karatsev (ATP 114). Na een uur en 53 minuten had Djokovic de 6-3, 6-4 en 6-2 zege beet.