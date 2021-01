David Goffin start seizoen tegen Franse dubbelpartner Pierre-Hugues Herbert

Tennis Thiem zeker van halve finales, Tsitsipas redt matchpunt tegen Rublev

18 november Titelverdediger Stefanos Tsitsipas (ATP 6) is door het oog van de naald gekropen in zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals in Londen. De Griek redde in het duel tegen Andrey Rublev (ATP 8) een matchbal en trok alsnog aan het langste eind. Door die overwinning is Dominic Thiem zeker van een plaats in de halve finales.