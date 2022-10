David Goffin raakt niet voorbij eerste ronde in Bazel

Tennis Roger Federer laat tranen de vrije loop na afscheids­wed­strijd aan de zijde van Nadal en bedankt z’n vrouw: “Zonder haar was ik allang gestopt”

Een forehand, dat was de laatste slag van Roger Federer (41) in zijn professionele carrière. In een dubbelpartijtje met zijn eeuwige rivaal en vriend Rafael Nadal verloor hij met 6-4, 6-7, (9-11) van Jack Sock en Frances Tiafoe. De O2 Arena in Londen het decor voor deze door de Zwitser zelf georganiseerde Rod Laver Cup. Het publiek smulde van deze apotheose.

