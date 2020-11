David Goffin over samenwerking met nieuwe coach: “Ik wil terug naar de basis”

Sparen Coronacri­sis dwong ons tot digitaal bankieren. Was uw bank er klaar voor?

23 november Het voorbije jaar heeft de manier waarop we bankzaken uitvoeren serieus veranderd. We bankieren massaal digitaal, sparen meer dan ooit en ook jongeren wagen zich nu vaker aan beleggingsfondsen. Ook de banken zelf moesten zich pijlsnel aan de nieuwe realiteit aanpassen. Hoe bracht uw huisbank het er vanaf? Heeft ze u in positieve zin verbaasd of was u eerder ontgoocheld? Laat het ons weten via deze korte online enquête.